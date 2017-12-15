Адилета КАМАЛИЕВА признали виновным в совершении тройного убийства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 15 декабря, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор по делу Адилета КАМАЛИЕВА, который ножницами зарезал двух молодых девушек и 3-летнего мальчика. - Камалиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 ч. 2 УК РК - " Умышленное убийство двух и более лиц". Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием срока в колонии  особого режима. Осужденный должен выплатить в казну государства 1,6 миллиона тенге, которые были потрачены на проведение экспертизы, - зачитал приговор судья Ермаханов. Стоит отметить, что суд не принял в качестве смягчающих обстоятельств наличие у подсудимого двоих детей, так как в законном браке он не состоит. По словам Акмарал МАКАШЕВОЙ, которая по вине Камалиева потеряла дочь и внука, приговором она довольна. - Я рада, что Камалиев будет всю свою жизнь сидеть в тюрьме, - заявила потерпевшая. Напомним, страшная трагедия произошла 5 сентября. Тела трехлетнего малыша и двух молодых девушек нашли в частном доме по улице Южная в поселке Зачаганск. Их сначала убили, а затем подожгли. Подозреваемый был задержан вечером того же дня. Им оказался 23-летний житель Сырымского района, который уже дал признательные показания и рассказал, что пошел на убийство из ревности. Корреспондентам "МГ" муж погибшей Баянсулу рассказал, что жену и сына убийца зарезал ножницами. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА