Жолдас Тулепов был признан виновным по тем же статьям Уголовного кодекса РК, что и его подельник Амангали Пшенбаев. Он получил 17 лет лишения свободы.

Жолдыгали Ниталиев признан судом виновным по ст. 188 "Кража", ст. 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", ст. 288 "Незаконное изготовление оружия" УК РК. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Ануар Утепов был ранее судим, он признан виновным по ст. 99 УК РК "Убийство". Осужден к 16 годам лишения свободы.

19-летний Айболат Маманов и 25-летний Алмас Нурлыханов признаны виновными по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении". Они получили по 3 года лишения свободы каждый. Оба они были взяты под стражу в зале суда.

Напомним, 19 февраля в специализированном межрайонном уголовном суде началось судебное заседание по факту убийства двух валютчиков. На скамье подсудимых 29-летний Амангали Пшенбаев, 30-летний Ануар Утепов и 27-летний Жолдас Тулепов, которые подозреваются в убийстве двух валютчиков. 29-летний Жолдыгали Ниталиев подозревается в кражах. 19-летний Айболат Маманов и 25-летний Алмас Нурлыханов обвиняются в недонесение о преступлении.

Сегодня, 15 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор по факту убийства двух валютчиков. Приговором суда Амангали Пшенбаев был признан виновным по статьям 99 "Убийство", ст. 192 "Разбой", ст. 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", ст. 288 "Незаконное изготовление оружия", ст. 188 "Кража" УК РК . Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.