Теперь салон штор «Вуаля» радует горожан своей продукцией в новом месте города — расположился он в микрорайоне Северо-Восток 2, 15А.
Если вы хотите создать или сохранить уютный интерьер, для этого достаточно купить новые шторы. Казалось бы — ну, новые занавески, что здесь такого особенного. Но как разительно меняется обстановка, после того как вы всего лишь заменили шторы.
Салон " Вуаля" рад вам в этом помочь.
В ассортименте салона представлен огромный выбор тюля.Это сетка, сетка-вышивка, разнообразная полуорганза, органза-печать, органза на сетке, вуаль, вуаль — печать .
А вот для любителей всего натурального в салоне «Вуаля» есть льняные ткани : тюль и портьеры . Как бы ни развивалось производство искусственных тканей, шторы из натурального материала всегда будут вне конкуренции.
В салоне есть также портьеры на любой вкус и цвет: бархат- ворсистая ткань (гладкий или с набивным рисунком), шелк (французский, мокрый), жаккард ( ткань с рисунком) , шенилл , велюр, канвас. В весенне-летний сезон очень популярны портьеры с рисунком в сельском стиле, с цветами и с пейзажами , словом такой рисунок, какой напоминает нам о чем то приятном , далёком , родном.
Не выходящая из моды ткань black out ,стала настолько необходимой в быту , что любой уважающий себя салон штор имеет такую ткань в наличии. Салон «Вуаля» не исключение.
Поясним, это портьеры , которые не пропускают свет, ткань очень плотная. Отличный выбор для тех, кто хочет утром подольше поспать. Светонепроницаемые ткани оберегают от жары летом и от холода зимой. К тому же из плотной ткани удобно делать чехлы на диван. Шторы и чехлы из одной ткани и одного и того же цвета очень гармонируют в интерьере.
Для удобства клиентов портьеры развешаны по цветовой гамме.
Также в салоне «Вуаля» большой выбор фурнитуры и украшений для штор — заколки, магниты, кисти, бахрома, декоративная тесьма, стеклярус, жемчуг, которые используются для акцента на готовых изделиях и для декорирования портьерной ткани и тюля.
Также действует очень удобная услуга — бесплатный выезд дизайнера. Дизайнер Наталья приедет к вам и на месте, произведя все необходимые замеры, осмотрит интерьер, цветовую гамму, все тщательно продумает и предложит дизайн, подходящий только вам. Также дизайнер поможет вам с выбором ткани, цвета и оформления. Сотрудники салона сопровождают клиента от замеров на месте и до установки карниза, навески штор.
При салоне имеется собственный цех по пошиву штор, где трудятся только специалисты высшего уровня,
которые изготовят ваш заказ в минимальные временные сроки .
Салон «Вуаля» предлагает последующее полное обслуживание: если модели объемные или на шторах есть стеклярус, с которым в машинке не постираешь, то шторы принимаются на стирку, глажку, реставрацию или переделку.
Приходите за новыми стильными и красивыми шторами, за уютным и качественным текстилем, за интересными идеями и отличным настроением в салон штор «ВУАЛЯ»
— Мы рады каждому клиенту, с удовольствием поможем подобрать изящное убранство для Ваших окон, — подчеркнула Наталья.
Мы находимся по адресу: микрорайон Северо-Восток 2, 15А.
Тел.: 8-702-290-92-73.
Инстаграм: shtori_salon_vualya
