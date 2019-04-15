Если вы хотите создать или сохранить уютный интерьер, для этого достаточно купить новые шторы. Казалось бы — ну, новые занавески, что здесь такого особенного. Но как разительно меняется обстановка, после того как вы всего лишь заменили шторы.Салон " Вуаля" рад вам в этом помочь. В ассортименте салона представлен огромный выбор тюля.Это сетка, сетка-вышивка, разнообразная полуорганза, органза-печать, органза на сетке, вуаль, вуаль — печать .А вот для любителей всего натурального в салоне «Вуаля» есть льняные ткани : тюль и портьеры . Как бы ни развивалось производство искусственных тканей, шторы из натурального материала всегда будут вне конкуренции.В салоне есть также портьеры на любой вкус и цвет: бархат- ворсистая ткань (гладкий или с набивным рисунком), шелк (французский, мокрый), жаккард ( ткань с рисунком) , шенилл , велюр, канвас. В весенне-летний сезон очень популярны портьеры с рисунком в сельском стиле, с цветами и с пейзажами , словом такой рисунок, какой напоминает нам о чем то приятном , далёком , родном.Не выходящая из моды ткань black out ,стала настолько необходимой в быту , что любой уважающий себя салон штор имеет такую ткань в наличии. Салон «Вуаля» не исключение. Поясним, это портьеры , которые не пропускают свет, ткань очень плотная. Отличный выбор для тех, кто хочет утром подольше поспать. Светонепроницаемые ткани оберегают от жары летом и от холода зимой. К тому же из плотной ткани удобно делать чехлы на диван. Шторы и чехлы из одной ткани и одного и того же цвета очень гармонируют в интерьере. Для удобства клиентов портьеры развешаны по цветовой гамме.Также в салоне «Вуаля» большой выбор фурнитуры и украшений для штор — заколки, магниты, кисти, бахрома, декоративная тесьма, стеклярус, жемчуг, которые используются для акцента на готовых изделиях и для декорирования портьерной ткани и тюля.Также действует очень удобная услуга — бесплатный выезд дизайнера. Дизайнер Наталья приедет к вам и на месте, произведя все необходимые замеры, осмотрит интерьер, цветовую гамму, все тщательно продумает и предложит дизайн, подходящий только вам. Также дизайнер поможет вам с выбором ткани, цвета и оформления. Сотрудники салона сопровождают клиента от замеров на месте и до установки карниза, навески штор.При салоне имеется собственный цех по пошиву штор, где трудятся только специалисты высшего уровня, которые изготовят ваш заказ в минимальные временные сроки . Салон «Вуаля» предлагает последующее полное обслуживание: если модели объемные или на шторах есть стеклярус, с которым в машинке не постираешь, то шторы принимаются на стирку, глажку, реставрацию или переделку.Приходите за новыми стильными и красивыми шторами, за уютным и качественным текстилем, за интересными идеями и отличным настроением в салон штор «ВУАЛЯ» — Мы рады каждому клиенту, с удовольствием поможем подобрать изящное убранство для Ваших окон, — подчеркнула Наталья.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.