Иллюстративное фото из архива "МГ" На казахстанском рынке недвижимости представлено 408 жилых комплексов. Большая часть новых квартир раскупается на этапе строительства. Оставшееся жильё или не подпадает под основное условие госпрограмм – ввода в эксплуатацию или стоит больше, чем максимальная сумма – 25 млн тенге. Об этом рассказали на ярмарке недвижимости в Алматы. - Не все жилые комплексы соответствуют условиям программы "7-20-25" по цене. При этом большая часть нового жилья раскупается на этапе строительства. В 2018 году совершено всего 263 тысячи транзакций на рынке недвижимости. Из них 190 тысяч квартир, в числе которых около 80-90 тысяч новых квартир. Сегодня по "7-20-25" в Казахстане доступно около трёх тысяч квартир. В их число входит жильё, построенное не только по госпрограммам, но и частными застройщиками, – сказала управляющий партнёр портала о недвижимости Homsters.kz Мария Рен. По словам специалистов, несмотря на ажиотаж и дефицит, на рынке можно найти жильё, которое подходит под условия программы "7-20-25". - На самом деле даже в Алматы есть квартиры, которые подпадают под требования "7-20-25". Конечно, если брать квартиры бизнес-класса, то там цена жилплощади намного больше 25 млн тенге. Но можно найти подходящую квартиру классов "эконом" и даже "комфорт". Да, крупные застройщики распродают все квартиры до ввода в эксплуатацию, но у других компаний жильё предлагается к продаже после завершения строительства, в том числе по "7-20-25". Во втором полугодии ожидается ввод в эксплуатацию нескольких крупных объектов в Алматы, – отметила региональный директор АО "Баспана" Бигельдиева Шолпан. Наибольшее количество новостроек находятся в крупных городах: Нур-Султан, Алматы, Актау и Актобе. На их долю приходится почти 80% нового жилья в стране. Из них 34,8% построено в Нур-Султане. Первичная недвижимость на рынке представлена всеми классами комфортности, но среди них преобладает III класс жилья – "комфорт". В ярмарке участвовали 50 строительных компаний Алматы, которые предоставили подробную информацию о жилье, ценах и возможностях его приобретения по программе "7-20-25". Было представлено 1500 квартир. Кроме застройщиков посетителей консультировали представители банков второго уровня и специалисты ипотечной организации "Баспана".