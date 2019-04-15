Кайрат Нуртаев имеет два высших образования по специальностям «Инженер-механик» и «Юриспруденция», а также окончил магистратуру по специальности «Экономика и бизнес». С 2004 года работал главным специалистом главного управления экономики и поддержки предпринимательства Атырауской области. С 2005 г. по 2007 г. занимал должность главного специалиста отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области. В 2007 г. назначен заместителем руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области. С 2008 г. работал руководителем отдела автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области. С 2010 г. по 2017 г. трудился заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области. С 2017 года по сегодняшний день занимал должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области.

Аким области представил кандидатуру Кайрата Нуртаева, ранее занимавшего должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области. Как отметил Нурлан Ногаев, кандидатура нового акима Кайрата Нуртаева была согласована с администрацией Президента Республики Казахстан. Депутаты одобрили кандидатуру, отметив, что знают Нуртаева как опытного управленца. Позже, на собрании актива района, аким области поблагодарил ранее занимавшего эту должность Бибоза Шаяхметова за проделанную работу и дал ряд конкретных поручений Кайрату Нуртаеву.