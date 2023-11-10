Каждое уральское утро начинается с этого невероятного продукта. Будь то бутерброд с колбасой и сыром, ароматный кофе со свежим круассаном или чашка чая с румяным бубликом. А как ещё? Пироги, безусловно, являются неотъемлемой частью любого чаепития, а суп с ржаным хлебом всегда кажется более сытным. Ведь «хлеб всему голова». Уважение и любовь к хлебобулочным изделиям прочно вписаны в нашу культуру. Если на столе нет хлеба, что-то неполно...

Короткий опрос подтверждает, что большинство уральцев предпочитают продукцию «Желаев Нан». К слову, этот завод выпекает хлеб для горожан уже с 1999 года.

— Киоск находится рядом с нашим домом. В их ассортименте всегда можно найти разнообразные и свежие продукты. Я захожу к ним, чтобы купить эклеры и булочки с начинкой к чаю. Всегда довольна. Иногда случается, что мы внезапно прибегаем к ним с внуками после занятий, и хлеба дома нет, поэтому заодно всегда берём его тут. Но даже если мы приходим только за хлебом, мы всегда уходим с чем-то ещё: будь то безе или круассаны, — говорит жительница города Камиля Карекесова.

Несомненно привлекает и доступное месторасположение магазинов «Желаев Нан». Небольшие ларьки этой пекарни можно найти почти в каждом районе города.

— Я учусь в 28-й школе-лицее в первую смену. Иногда не успеваю позавтракать. Поэтому после школы захожу и покупаю выпечку у них: вкусные булочки, свежий хлеб, печенье. Иногда мама просит меня забрать оттуда пироги, потому что у них приемлемые цены и хорошее качество. Был случай, когда мама должна была меня забрать в обед, но она не успела к концу уроков. Было холодно, и я попросился погреться в магазине. Продавцы разрешили, и я дожидался маму там. Обычно не многие позволяют оставаться в магазине или кафе, если ты ничего не покупаешь, сразу выгоняют, — рассказывает старшеклассник Зинулла Алихан.

Пекарня не перестаёт удивлять горожан широким ассортиментом своей продукции. Помимо огромного выбора хлеба, здесь можно насладиться разнообразной выпечкой и кондитерскими изделиями. Круассаны с начинкой и эклеры давно стали любимым лакомством большинства горожан.

— Хлеб я не покупаю так часто, но иногда мне просто хочется съесть его с вареньем. Особенно, когда на улице дождь, а дома тепло и уютно. Чашка чая с таким бутербродом прекрасно поднимает настроение. Несколько раз я брал орешки со сгущёнкой, как в детстве. Они также делают вкусное печенье и круассаны. Я видела, что они добавили десерты в свой ассортимент, но я пока не пробовала их, — отметила жительница города Дарига Жусупова.

Школьников привлекает и пицца.

— Моя любимая выпечка из «Желаев Нан» — это круассан с малиной и прослойка в шоколаде, они очень вкусные и сделаны с любовью. А самое главное, что можно купить такую вкуснятину недорого. Ещё мне нравится их пицца и пирожки, потому что они не жаренные, как у всех, а из духовки. И продавцы всегда добрые, — говорит школьница Кира.

Жительница города Ирина Гордиенко чуть больше года назад стала мамой. Девушка стала ещё тщательней выбирать продукты — за столом теперь ест маленький ребёнок.

— Хлеб и батон я всегда беру только у них, потому что вижу, что их туда привозят по несколько раз в день. Тем более, что его с пекарни везут сразу по магазинам, без посредников. «Конвертики» у них с разными начинками есть, тоже вкусные. Иногда тортами и десертами балуемся. Да и в магазин на коляске заезжать удобно, пока я выбираю изделия, сын рассматривает витрину, — поделилась жительница города.

Поговорив с уральцами, мы пришли к мнению, что продукция «Желаев Нан» является лидером среди местных производителей не только по качеству, но и по доступности, свежести и разнообразию ассортимента.

