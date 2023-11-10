Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем вступил в силу

10 ноября вступило в силу cоглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем, сообщает министерство иностранных дел РК.

Безвизовый режим предполагает поездки по частным делам, для туризма и лечения, международных перевозок и транзита, а также для деловых целей. Он не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность.

Срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 дней с момента пересечения государственной границы. Суммарно — 90 дней в течение 180 дней.

— Соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР: Гонконг и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без виз на срок, не превышающий 14 дней. Для посещения Макао нужно оформить визу, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Всего казахстанцы могут в безвизовом режиме посещать 34 страны. Полный список опубликован на сайте МИД.