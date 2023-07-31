Операцию предотвратили стражи порядка, передаёт Polisia.kz. 30 июля они остановили жителя Уральска, который планировал вылететь из Алматы за рубеж. Мужчина 1990 года рождения из-за нехватки денег (причина не объясняется — прим. автора) решил продать свою почку. Известно, что он женат, работает вахтовым методом. Объявление о продаже органе он разместил в сети. С ним связались сотрудники сайта и предложили за почку 20 тысяч долларов. Операция должна была пройти в Кении.
— В течение двух месяцев гражданин сдавал анализы в медцентрах Уральска. Результаты перенаправил сотрудникам сайта через Telegram-канал, которые в свою очередь отправили ему 250 долларов для покупки авиабилетов и электронную визу, — рассказали правоохранители.
Мужчина находится под подпиской о невыезде. Проводится досудебное расследование по статье 116 УК РК «Принудительное изъятие или незаконное изъятие органов и тканей человека». Санкция предусматривает до пяти лет заключения. Стоит отметить, продажа органов в Казахстане запрещена. Единственный способ получить его для пересадки — его безвозмездное пожертвование живого родственника или пересадка органа у умершего человека с согласия его родных.