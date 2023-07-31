Ремонт двух проблемных дорог ЗКО: где уже открыли проезд
Глава QazAvtoJol Мейрхат Касымбаев и аким ЗКО Нариман Торегалиев проверили ход строительства дорог Унеге — Бисен — Сайхин и Казталовка — Жанибек — граница России. Касымбаев заверил, что работы идут полном ходом.
Общая протяжённость двух дорог составляет 245 километров. Из них новый асфальт уложен на 170 километрах. До конца сезона подрядные организации обязуются уложить асфальт на оставшихся 75 километрах.
— Учитывая, что в южных районах ЗКО погодные условия позволяют дорожникам работать вплоть до середины ноября, поставленная задача вполне реализуема. Устройство водопропускных труб и строительство мостов завершено на 85%. Работа по устройству скотопрогонов завершена полностью, — отметил руководитель нацкомпании.
На сегодня (конец июля) проезд обеспечен:
от посёлка Унеге до посёлка Бисен;
от районного центра Сайхин до посёлка Хан орда;
от села Куйгенколь до районного центра Жанибек;
от районного центра Казталовка до моста через реку Ащысай;