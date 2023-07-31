Глава QazAvtoJol Мейрхат Касымбаев и аким ЗКО Нариман Торегалиев проверили ход строительства дорог Унеге — Бисен — Сайхин и Казталовка — Жанибек — граница России. Касымбаев заверил, что работы идут полном ходом. Общая протяжённость двух дорог составляет 245 километров. Из них новый асфальт уложен на 170 километрах. До конца сезона подрядные организации обязуются уложить асфальт на оставшихся 75 километрах.
— Учитывая, что в южных районах ЗКО погодные условия позволяют дорожникам работать вплоть до середины ноября, поставленная задача вполне реализуема. Устройство водопропускных труб и строительство мостов завершено на 85%. Работа по устройству скотопрогонов завершена полностью, — отметил руководитель нацкомпании.
На сегодня (конец июля) проезд обеспечен:
  • от посёлка Унеге до посёлка Бисен;
  • от районного центра Сайхин до посёлка Хан орда;
  • от села Куйгенколь до районного центра Жанибек;
  • от районного центра Казталовка до моста через реку Ащысай;
  • и далее ещё 15 километров от Ащысая.

Ситуация с дорогами в ЗКО

Автодороги Казталовка — Жанибек — граница РФ и Онеге — Бисен — Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. 21 апреля 2022 года сообщалось, что президент обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Он поручил незамедлительно принять меры и наказать виновных. 22 апреля премьер поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог ЗКО. 23 апреля 2022 года от занимаемой должности освобождён вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. 26 апреля 2022 года уволен директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в ЗКО Амир Каримбаев.