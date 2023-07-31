Фотографию комнаты детского лагеря
журналист Сандугаш Дуйсенова. Видно, что краска на стене отошла в нескольких местах. Две кровати соединены, третья расположена очень близко. Ранее санврачи указывали, что количество мест в спальной комнате должно быть из расчёта четыре квадратных метра на одного ребёнка. В комитете по охране прав детей сообщили, что рабочая группа выехала в лагерь.
— Представители министерства просвещения и управления образования проведут проверку центра на условия пребывания детей, обеспечения безопасности. Ранее отдел образования Конаева провёл мониторинг в этом частном лагере «Байтерек». В ходе него установили, что лагерь имеет разрешение СЭС, — рассказали в комитете.
На месте также работают представители прокуратуры. Это второй скандал с детским учреждением в регионе. Видео с лагерем в сауне появилось в социальных сетях. По заведению ходили полуголые мужчины, дети спали в крайне стеснённых условиях. В управлении образования тогда сообщили, что детей развезли по домам. Позже в ведомстве добавили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг. В городе теперь проверят все загородные лагеря. Делом так же занимается прокуратура.