По данным «Казгидромета», западные регионы страны будут находится в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +33..+35 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +22..+24 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.