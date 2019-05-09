Загорелась крыша павильона «Айсултан» на центральном рынке, где продают продукты. Рынок старый, в советское время назывался Колхозным, павильон и раньше был продуктовым. По данным ДЧС Актюбинской области, загорание произошло на площади 1650 кв. м. Локализовать пожар удалось только в 04.52, ликвидировать в 05.28. На место выехали 147 сотрудников ДЧС и противопожарной службы, 39 машин. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.