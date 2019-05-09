В Уральском медико-социальном учреждении для престарелых и инвалидов общего типа проживают более 500 человек. Здесь живут не только люди преклонного возраста, но и инвалиды, пациенты с психическими расстройствами. В комнате на первом этаже живет инвалид Великой Отечественной войны 95-летний Чуб Гаврила Яковлевич. По словам медперсонала, недавно в помещении был сделан ремонт и обновлена мебель. Комната одноместная, в углу стоит телевизор, вдоль стены шкаф для одежды, стол, микроволновая печь, холодильник, диван и кровать. На подоконнике стоят большие настольные часы. Гаврила Яковлевич на жизнь не жалуется и отмечает, что живет в хороших условиях, сыт и одет. О годах войны рассказывает с удовольствием, помнит точные даты, имена и даже номер воинской части, в которую его призвали служить в 17 лет. – Я родился в поселке Приречное Теректинского района. Мне было не полных 17 лет, когда призвали в ряды Советской армии. Восемь лет я служил Родине. Сначала был в Оренбурге, оттуда направили в Сорочинск, позже - в разведывательную школу Рязани. Оттуда я вышел контрразведчиком и был направлен в Подмосковье, досрочно присвоили звание лейтенанта. После войны с фашисткой Германией был направлен в Японию, оттуда в западную Украину. Меня ранили в позвоночник, и я был уволен в запас. День Победы встретил в воинской части №159, - вспоминает ветеран. По словам ветерана после войны он почти 55 лет проработал в сельскохозяйственной отрасли. – Я работал, сеял хлеб, так мы кормили страну. Женился, родились четверо детей - два сына и две дочери. Сейчас у меня шесть внуков, девять правнуков и одна праправнучка. Сын и две дочери сейчас живут в Подстепном, самый старший сын живет в Оренбурге. Супруга умерла, а я в 82 года попал сюда. На жизнь не жалуюсь, живу хорошо, мне здесь нравится. Вот сегодня столько подарков привезли, столько внимания оказывают. До сегодняшнего дня мечтал дожить до Дня Победы, теперь мечтаю дожить до августа, до своего дня рождения. Я знаю, где я нахожусь и как себя вести тут, лишний раз не капризничаю, никому не грублю, не злюсь, - говорит Гаврила Яковлевич. Как рассказала заместитель директора учреждения Айгуль Мустафина, к ветерану часто приезжают дети и забирают домой на выходные. – Дедушка очень любит поговорить, рассказывает разные истории. Из ветеранов у нас он один остался и 25 тружеников тыла, - рассказала заместитель директора по социальной работе Айгуль Мустафина Руководитель управления занятости и социальных программ Алтай Кулкаев поздравил ветерана с Днем Победы и от лица акима области вручил Гавриле Яковлевичу именной подарок. – В области на сегодняшний день проживают 83 ветерана ВОВ, из них 63 ветерана живут в Уральске. Ко Дню Победы все они получат единовременное пособие в размере 300 тысяч тенге. Сегодня мы приехали поздравить Гаврилу Яковлевича с этим праздником и вручили памятные подарки от имени акима области, - сообщил Алтай Кулкаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.