9 мая с раннего утра в сквере Ж.Молдагалиева по проспекту Н.Назарбаева начали собираться горожане. Сотни уральцев вышли на площадь с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Многие пришли на шествие вместе со своими детьми, которые были в военной одежде. – Мы с внучкой впервые участвуем в подобном мероприятии. На площади будем нести сразу две фотографии. Мой отец - участник Великой Отечественной войны, а мать работала в тылу, она трудилась на заводе токарем, точила мины. Была награждена медалью, поэтому она приравнивается к участнику войны. Слава о героях войны должна передаваться из поколения в поколение. Дети не должны забывать о своих предках, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо. Такие мероприятия необходимы в воспитании подрастающего поколения. Ведь война была, и мы не должны о ней забывать, - рассказал житель города Максут Алмагамбетов. На площади перед началам шествия развернулось настоящее представление с песнями и с плясками. Люди под гармонь пели песни военных лет. – Мы уже четвертый год принимаем участие в шествии "Бессмертного полка". Несем портрет моего отца, он у нас прошел всю войну, дошел до Берлина. Мы гордимся им. Забывать про войну нам нельзя, ведь она должна прослужить нам хорошим уроком. Очень радует то, что сегодня здесь собралась молодежь, детей очень много, которые поют песни военных лет, рассказывают стихотворения. Сегодняшний праздник - это, конечно, счастье, но с другой стороны, есть нотки грусти, - говорит жительница города Галина Воронкова. Житель Уральска Виктор Климахин пришел на площадь вместе с дочерью. Они несли сразу два портрета. – Это портреты наших дедушек. Один начал с Финской войны и дошел до Берлина. Второй дедушка был призван в ряды советской армии в 1943 году и служил до 1946 года. Оба пришли с войны живыми, дожили до преклонных лет. Жаль, что моя младшая дочь их не застала. Но мы должны рассказывать им о тех годах, о войне, о подвигах наших предков. Ведь многие сейчас даже не знают, что такое Великая Отечественная война. Думаю, в школах тоже должны больше времени уделять этой теме, - рассказал Виктор Климахин. "Бессмертный полк" дошел до площади Победы, где участники возложили цветы.