В городском парке культуры и отдыха была организована полевая кухня, где была приготовлена настоящая солдатская каша, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Празднование Дня Победы продолжилось в городском парке культуры и отдыха. Здесь собрались тысячи жителей города, для которых был организован праздничный и концерт и развернута настоящая полевая кухня.

Как рассказал заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов, для гостей будет организован праздничный концерт. - На сегодняшний день в Уральске проживают 62 ветерана ВОВ. С участием руководства города мы организовали для них ряд мероприятий. Угощение "Солдатская каша" традиционно предлагается нашим гостям на протяжении многих лет. Кроме этого, для гостей будут выступать певцы и танцевальные коллективы, будут организованы театрализованные представления, будут звучать песни военных лет. Здесь также присутствуют школьники, студенты для того, чтобы молодое поколение не забывало о подвигах наших предков, - рассказал Бакытжан Нарымбетов.

Стоит отметить, что для гостей было приготовлено 1500 порций солдатской каши, которую подавали в металлической посуде.

- Я сопровождаю ветерана ВОВ Жилкова Григория Филатовича. Мероприятие организовано очень хорошо, продуманы все мелочи. Нас с утра забрали из дома, мы возложили цветы у "Вечного огня", привезли сюда, подготовили угощения. Спасибо организаторам, а горожан всех с Днем Победы, - рассказала жительница города Мариетта Давлетьярова.

- Каждый год мы отмечаем этот праздник. Для меня он особенно дорог, так как в мой дедушка Грачев Иван Иванович участвовал в войне, но, к сожалению, не дожил до победы буквально 20 дней. Мы чтим память всех своих погибших родственников. Попробовали солдатскую кашу, она очень вкусная, приготовлена по-особенному, вкус совершенно другой. В прошлом году я отмечала этот праздник в Санкт-Петербурге, там тоже нас угощали кашей. На вкус была такая же, особенная. Хочу поздравить всех с праздником Победы. Пожелать мира, добра и здоровья, - говорит жительница Уральска Ольга Усова.

Аким области Алтай Кульгинов поздравил всех присутствующих с Днем Победы и отметил, что мирным небом нынешнее поколение во многом обязано нашим героям.

- Наши дедушки и бабушки отважно сражались за наше благополучие. В каждой семье есть свой герой. Пусть нынешнее поколение чтит память наших предков. Все ветеранам желаю здоровья и долгих лет жизни, - пожелал глава региона.

