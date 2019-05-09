На трассе, недалеко от села Володарское, столкнулись фура и "Лада Приора". Водитель легкового авто погиб на месте. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, на 15 км от города произошло лобовое столкновение автомашин Лада Приора и фуры DAF. - Прибывшие спасатели собрали тело водителя "Приоры" 2001 года рождения по частям. Водитель фуры 1958 года рождения не пострадал. Выезжали 4 человека личного состава и единица техники ОСО ДЧС ЗКО, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В пресс-службе департамента полиции также сообщили, что водитель "Приоры" выехал на встречную полосу. - 9 мая в 1.15 житель Дарьинска за рулем "Лада Приора" на 15 км автодороги Уральск-Кирсаново выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем DAF. В результате на месте ДТП скончался водитель "Приоры". В настоящее время по дан факту проводятся необходимые проверочные и следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.