Ветеранов войны в этот раз было мало. Часть горожан пришли к Вечному огню с портретами отцов и дедов, участников войны. Шествие Бессмертного полка в Актобе решили не проводить. - Мой дедушка дошел до Европы. Был на передовой. Рассказывал, что много было новобранцев, и молодые мальчишки 18-19 лет погибали. Они не умели спасаться. Дед был коммунистом. Старшие товарищи решили за каждым коммунистом закрепить по 2 новобранца. Они их оберегали, и тогда молодых солдат стало погибать меньше. Вот такой новобранец потом спас нашего деда. Его засыпало во время бомбежки. Паренек молодой откопал его. После войны дедушка работал в колхозе. В 70-х годах нам домой прислали его медальон. Решили, что он погиб. Дедушка поисковикам ответил сам, написал, что живой. Фото, что я несу, было сделано тогда для ответа. Для меня День Победы, это и праздник, и слезы, - рассказала Ольга Григорьева. Актюбинцы с портретами участников войны шли сегодня в парки, на Аллею Героев, к Вечному огню, чтобы почтить память погибших. Во время митинга у Вечного огня погибших почтили минутой молчания. Акимы области и города Ондасын Уразалин и Ильяс Испанов, а также совет ветеранов, руководители департаментов возложили венки к Обелиску славы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.