Торжественный марш и возложение цветов в честь победы в Великой Отечественной войне прошло сегодня, 9 мая, на площади Победы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравил аким ЗКО Алтай Кульгинов.

- Дорогие наши ветераны, уважаемые жители и гости Западно-Казахстанской области, примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю 74 годовщины Дня Победы. В 1941 году война ворвалась в дома миллионов наших соотечественников. Все наши братские народы, как один живой монолит, стали на борьбу с фашизмом в дни, когда враг прорывался вперед, в их числе были наши казахстанские дивизии. На фронтах ВОВ сражались миллионы казахстанцев. Наша победа оплачена очень дорогой ценой. На фронт ушили около 80 тысяч солдат только с нашего региона. Из них домой к своим семьям и детям не вернулся каждый второй. И мы будем помнить о них всегда. Во время войны казахстанцы отдавали, не жалея, все для фронта и победы. Казахстан принял свыше 500 тысяч эвакуированных граждан. Уральск принял заводы фронтовой полосы Украины, Москвы и Ленинграда. Свыше 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза и 43 героя - из нашего региона. Шестеро из них стали полными кавалерами Ордена Славы всех трех степеней. Что также равняется званию героя. Дорогие ветераны, примите наш низкий поклон, с Днем великой Победы, - поздравил Алтай Кульгинов.

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Гапич рассказал об участии казахстанцев в войне, о цене победы и поздравил всех присутствующих.

- Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители и гости нашего города. Сердечно поздравляю всех с праздником Великой Победы. Этот день для нас был и остается самым светлым торжественным и значимым. Высокой ценой досталась эта победа. Большой вклад внесла Казахская Советская Республика. Поздравляю всех с этим праздником и желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, - поздравил Иван Гапич.

После чего, глава региона и ветераны ВОВ возложили цветы к Вечному огню.

