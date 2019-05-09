По инициативе учредителя ТОО «Uniserv» Нургазы Сатбаева компания ежегодно проводит акцию «Спасибо за Победу!», посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой поздравляет ветеранов нашей области и благодарит за их великий подвиг перед Родиной.- На сегодняшний день в нашей области, к сожалению, осталось всего 84 ветерана, из них 58 ветеранов проживает в Уральске и 26 ветеранов - в районах нашей области. Мы постарались поздравить лично каждого из них и выразить благодарность за то, что мы живем в мирное и спокойное время, - рассказал и. о. генерального директора ТОО «Uniserv» Динмухамед Сатбаев.Ветераны радостно встретили своих гостей и поблагодарили за теплое участие к ним. Среди них 98-летняя Чегнахаева Анастасия Федоровна, над которой компания шефствует вот уже более 16 лет.- Я ушла на фронт почти в 18 лет. На войне служила радисткой сначала на Западном фронте, а закончила войну на Дальневосточном фронте в борьбе с японскими интервентами, - рассказывает Анастасия Федоровна. - Рада, что осталась жива и смогла вернуться после войны в родной город. Закончила пединститут. До пенсии проработала в школе-интернате для глухонемых. Дай бог, чтобы никогда не было войны. Очень благодарна компании «Uniserv» за то, что нас помнят, навещают. Помогают нам. Хочу поблагодарить за внимательное и теплое отношение руководителя Нургазы Сатбаева и работников компании.Рассказал о своем участии в войне и 94-летний ветеран ВОВ, почетный житель Каратобинского района Сагизбай Серекешев. - Был призван на фронт в августе 1942 года, попал на Курскую дугу и служил в мотострелковом взводе. Бил фашистов, дойдя до Киева, где получил тяжелое ранение в ногу. После ранения я попал в госпиталь, потом был перевезен в тыл и был комиссован. Вернулся в родные края, долгое время до выхода на пенсию работал в милиции. Очень приятно, что о нас не забывают. Я благодарен моим гостям, пришедшим поздравить с Днем Победы. В свою очередь хочу пожелать молодому поколению любить нашу родину Казахстан, быть преданными ей и быть честными, - поделился воспоминаниями о войне ветеран.В ходе проводимой акции кроме слов благодарности каждый ветеран нашей области получит материальную поддержку к празднику Великой Победы в размере 30 тысяч тенге от компании «Uniserv».Руководство компании также отметило, что и в дальнейшем всегда будет уделять внимание нашим ветеранам, не пустившим врага и защитившим в годы войны рубежи нашей Родины, а в послевоенное время трудившимся на благо нашего отечества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Новости компаний