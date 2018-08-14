Иллюстративное фото В ходе аппаратного совещания, прошедшего в городском акимате, коммунальщики пожаловались градоначальнику на действия воров металлический изделий. Так, по словам директора ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов» г.Атырау Зулкагиды Наубекова, на сегодня в доме №14, расположенном в микрорайоне Нурсая, злоумышленники вывели из строя шесть лифтов, похитив металические тросы и движки. - От действий нарушителей страдают жильцы этих домов, среди них есть и пожилые пенсионеры и инвалиды, для которых очень сложно самостоятельно подниматься на верхние этажи. Кроме того, воры откручивают батареи в подъездах, демонтируют металлические изделия, выводя из строя коммунальную собственность. Весь добытый метал любители легкой наживы сдают в пункты приема черного и цветного металлолома, - рассказал Зулкагида Наубеков. По словам акима города Алимухаммеда Куттумуратулы, необходимо провести рейды по всем имеющимся в областном центре пунктам приема черного и цветного метала на наличие у владельцев лицензии на занятие данным видом предпринимательской деятельности. В состав рабочей группы должны войти преставители правоохранительных органов, налогового департамента, депутаты и члены общественного совета. - Если у хозяев этих пунктов таковой лицензии нет, необходимо с их территории конфисковать весь имеющийся метал, так как свой бизнес они ведут незаконно, а от их деятельности страдают горожане. Со своей стороны мы сможем предоставить необходимую технику для погрузки металолома, - заявил градоначальник. Также Алимухаммеду Кутумуратулы доложили об участившихся фактах краж металлических канализационных люков, которые всполедствие оказываются в тех же пунктах приема черного и цветного метала. В качестве альтернативного решения этой проблемы было предложено заменить все железные люки в городе на резиновые или бетонные.