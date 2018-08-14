8-летней Насте БУЗГОН требуется срочная операция на позвоночник, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Операцию девочке могут провести врачи Московской клиники имени Бурденко. Сама операция, а также лечение и проживание обойдутся в 3 миллиона тенге. Однако таких денег у матери девочки нет.
- Я в отчаянии. Такую сумму нам самостоятельно не собрать. На данный момент собрано 250 тысяч тенге. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто нам помогает. Операция назначена на осень, но врач сказал, что чем раньше ее провести, тем лучше. Мне страшно, потому что мой ребенок может на всю жизнь остаться инвалидом. Я прошу людей помочь мне со сбором средств, - говорит мама девочки Любовь КИРКИНА.
По словам Любови, состояние Насти ухудшается с каждым днем. Насте в Московской клинике имени Бурденко был поставлен диагноз - спина бифида, липома конуса спинного мозга, фиксированный спинной мозг, терминальная сирингомиелия. Другими словами, расщепление позвоночника – дефект закрытия позвоночного столба. Поражение у девочки видно на спине. Лечение, как правило, хирургическое. При этом у Насти на спине явно выраженная опухоль.
- У Насти болит живот. Оказывается, мочевой пузырь у нее наполнен мочой. Так сказал врач в Москве. Из-за этого у нее болит живот. После этой операции, по словам врача, у нее пойдет быстрее заживление раны на пятке и состояние ног улучшится, - пояснила Любовь КИРКИНА.
Нужно отметить, что мама Насти не в первый раз обращается с просьбой о помощи к людям. Анастасия БУЗГОН инвалид
детства, у нее спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму
им все-таки собрать удалось. 6 сентября девочке успешно провели операцию
. На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге
. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция, ей требуется лечение в Самаре. Деньги также помогли
собрать читатели сайта.
Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам:
Народный банк Казахстана KZ286012353000016141
Сбербанк России KZ36914CP64324836318 (только в рублях), KZ84914CP39886366491 (в тенге)
Карта Сбербанка России 4263 4472 9520 8158 (в тенге), номер счета в Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в тенге)
Номер карты Сбербанка: 4424 6400 1069 0611 (в рублях)
Киви-кошелек: 87471631562
Депозит в Каспий банке 780312402466 ИИН 780312402466
Номер карты Каспи голд 5169493191223133
Также можно связаться с мамой девочки по телефонам: 87471631562 и 87769138642.