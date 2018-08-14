Иллюстративное фото В связи с тем, что 21-23 августа весь мусульманский мир встретит праздник жертвоприношения Курбан-Айт, городской отдел ветеринарии определил 4 площадки для забоя скота. - Горожанам разрешено приносить в жертву животных в следующих убойных цехах - ИП "Умарова", крестьянское хозяйство "Асыл Агро", ТОО "Адал", ТОО "Тума". В эти дни специалисты отдела ветеринарии будут дежурить посменно, контролируя исполнение санитарных правил и норм, - рассказал начальник городского отдела ветеринарии Нуролла Сатенов. Отметим, что приносить в жертву домашних животных на территории мечети "Имангали" строго запрещено. Адреса убойных цехов: КХ "Асыл Агро" - Сев.Промзона 49, ТОО "ТУМА" - ул.Ст.Аэропорт 1, ТОО "Адал" - Сев.Промзона 129, ИП "Умарова" - Сев.Промзона 12.