По словам жителя города, сегодня, 14 августа, в "пятерке" ему отказали в смс-оплате и не дали информацию о системе электронного билетирования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам уральцев, кондукторы 5 и 39 маршрутов не принимают оплату электронной картой как было обещано на днях городскими властями. Более того, кондукторы на вопрос о том, где можно купить карту, отвечают, что не владеют такой информацией. - Ехал сегодня в автобусе №5 с остановки Молодежная до остановки Маншук Маметовой. Увидел информационные плакаты. Решил внести оплату с помощью смс, но кондуктор ответила, что в системе какие-то сбои и сервис не работает. Далее я поинтересовался насчет оплаты транспортной картой, однако кондуктор ответила, что не знает, где их можно купить. В итоге я оплатил наличными. Раньше я несколько раз оплачивал проезд с помощью смс. В первом случае кондуктор возмущался по поводу такого вида оплаты, во второй раз смс-подтверждение приходило очень долго, - рассказал житель города Рустем ЖАНАБАЕВ. По словам Рустема, другой пассажир в этом же автобусе поинтересовался у кондуктора, каким образом они будут принимать оплату с карты. На это кондуктор, со слов  Рустема, заявила, что аппарат дорогой, стоит около 200 тысяч тенге и они боятся повредить его. Однако заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск Айдар МЕНЕЕВ заявил, что система работает исправно с 13 августа. - Оплата проезда транспортной картой уже внедрена на трех маршрутах города. Это маршрут номер 5, 7 и 39. В случае возникновения проблем с оплатой просим горожан обратиться в наш call-центр +77786710448, - пояснил Айдар МЕНЕЕВ. Между тем, представители транспортной компании "ОралТех Сервис" в своем аккаунте в Instagram разместили информацию о том, что карты для проезда можно приобрести в офисе по адресу: ул. Фрунзе, 127А, на остановочных павильонах, а также у агентов компании. Напомним, что с 13 августа этого года на трех маршрутах - №5, 7 и 39 была внедрена электронная система билетирования. Она предполагает оплату проезда электронной картой, а также проезд можно оплатить при помощи смс и наличными. По словам Айдара МЕНЕЕВА, оплата проезда электронной картой во всех пассажирских автобусах города будет внедрена до конца года.  