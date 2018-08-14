Главная цель мероприятий по дноуглублению рек Кигач и Урал – увеличение популяции исчезающих ценных пород рыб на рыбоводных каналах, обеспечение свободного прохождения рыбы на нерест, создание благоприятных условий для биоразнообразия речной среды, а также мелиорация и углубление русла рек. Средства для реализации проекта были выделены как из республиканского, так и местного бюджета. Дноуглубительные работы на реках Кигач и Урал проводит подрядная организация – АО «Павлодарский речной порт». - Общая протяженность участка р.Кигач, на которой ведутся работы по уборке грунта, составляет 150,7 км, срок проведения дноуглубления – 15 месяцев. Мероприятия стартовали в декабре прошлого года и завершатся в феврале 2019 года, - рассказал заместитель председателя правления АО «Павлодарский речной порт» Максат Садвакасов. По словам представителя подрядной организации, работы по дноуглублению на реке Урал начались также в декабре прошлого года. Согласно проекту, грунт будет убираться с участка расстоянием 23,5 км, а также будет прорыт новый речной канал расстоянием 16,9 км. - Работы по раскопке грунта на дне реки Урал, а также выводу его на поверхность, ведутся в две смены по 8 часов. Оператор и моторист только за одну смену убирают до 150 метров подводного грунта. Дноуглубление реки Урал также будет завершено в 2019 году, - уточнил Максат Садвакасов.