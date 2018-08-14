Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областного управления физкультуры и спорта, турнир по самбо пройдет в теннисном центре города Уральск. - В турнире примут участие более 20 борцов из Армении, Грузии, Российской Федерации и Казахстана. Отличием турнира является организация поединка в абсолютном весе. Главный приз турнира - автомобиль. Гость соревнований - главный тренер сборной Казахстана времен СССР Михаил ШЕПЕТЮК. Также профессор Михаил ШЕПЕТЮК проведет семинар с молодыми тренерами, - рассказала пресс-секретарь областного управления физической культуры и спорта Динара КИНДЕРБАЕВА. Соревнования начнутся 15 августа в 10:00.