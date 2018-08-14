Иллюстративное фото В рамках реализации пяти социальных инициатив главы государства был дан спотарт программе доступного жилья «7-20-25». Работы по реализации программы Национальным банком Казахстана начаты в июле, на сегодняшний день 10 семей в Атырауской области уже получили квартиры, 16 кандидатов имеют положительное решение. - Я получил трехкомнатную квартиру в мкр. Нурсая благодаря программе 7-20-25. На пять лет с помощью банка Центр Кредит. Сначала вы выбираете квартиру, затем район, после оформляете предварительный договор с застройщиком. Потом договор относите в банк, там документы будут рассматриваться в течение четырех дней. После одобрения идете к нотариусу. Вообще вся работа с документами отнимает у вас всего четыре-пять дня,- рассказал обладатель квартиры по государственной программе «7-20-25» Ербол Есенгарин. По словам исполняющего обязанности директора Атырауского филиала Национального Банка Серика Омарова, по данной программе будут работать 7 банков второго уровня. На сегодняшний день АО "Банк ЦентрКредит" уже начал работы по выдаче ипотечных займов, «Евразийский банк», «АТФ», «Жилстройсбербанк», «Народный банк», « Банк РБК» и «Цеснабанк» начнут выдавать займы в конце августа. Существует несколько основных критериев для получения займа по программе «7-20-25»: - наличие гражданства Республики Казахстан; - наличие постоянного дохода от трудовой или предпринимательской деятельности; наличие суммы первоначального взноса; - отсутствие непогашенных ипотечных займов; - отсутствие жилья на территории республики Казахстан (за исключением аварийного жилья, и комнат в общежитии менее 15 кв м на члена семьи). Следует отметить, что при отсутствии уровня соответствующего дохода у заемщика, есть возможность прилечь созаёмщика (супруг/супруга, родители, друг), требования выше на них не распространяются, так же банки второго уровня в праве запрашивать иные документы для подтверждения дохода заемщикасозаемщика. Напомним, в 2018 году в регионе было начато строительство 44 многоэтажных жилых домов на 3892 квартиры, 34 дома сдадут в эксплуатацию в этом году. В областном центре идет строительство 39 жилых домов, остальные - в районах. Стоит отметить, что это рекордный показатель строительства жилья, самый большой объем в регионе за годы независимости. По оценкам экспертов подобный бум жилищного строительства положительно скажется на снижение цен на рынке недвижимости.