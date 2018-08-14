Младший сын Сании, к счастью, отделался ушибами, у старшего - растяжение большого пальца – он пытался всеми силами удерживать многотонную железную конструкцию. По словам актюбинки, вчера вечером, 13 августа, она вместе с двумя сыновьями стояла на остановке напротив торгово-развлекательного центра по улице Маншук Маметовой. Неожиданно начался сильный ветер, который буквально повалил остановочный павильон. Многотонная конструкция рухнула прямо на женщину с детьми. По словам Сании Сафиной, пострадала еще одна женщина с двумя детьми, но они получили небольшие травмы. На место прибыли полицейские и скорая помощь, которая госпитализировала Санию Сафину в больницу. В акимате объяснили, что сейчас на этой улице проходят дорожно-ремонтные работы, поэтому павильон временно был не закреплен. Сегодня конструкцию уже убрали. Теперь мать-одиночка намерена подавать в суд на чиновников, ответственных за произошедшее. - Я увидела, что остановка падает. У меня в голове в это время только одна мысль была – младшего спасти, а дальше уже не помню. Теперь я хочу наказать виновных. Представляете, что было бы, если бы на моем месте оказался ребенок! От него бы живого места не осталось, - говорит Сания Сафина.