Иллюстративное фото По информации ДЧС Атырауской области, 13 августа в 11.09 в центр оперативного управления поступило сообщение о том, что на четвертом этаже пятиэжки по ул.Баймуханова, 43 из балкона идет густой черный дым. - Не прошло и пяти минут, как пожарные расчёты прибыли на место происшествия, навстречу им выбежал подросток, который сообщил, что в квартире №13 осталась его бабушка. Оперативно огнеборцы проникли в горящую квартиру и обнаружили в коридоре тело пожилого человека. Женщину вынесли в подъезд, проверили пульс и сердце биение, оказалось, что бабушка мальчика получила сильное отравление угарным газом и скончалась на месте, - расскзали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Далее пожарные приступили к массовой эвакуации людей, в общей сложности в было эвакуировано 12 человек, из них двое детей. Пожар был локализован в 11.28, а ликвидирован в 11.38. - Предварительная причина пожара устанавливается. В тушении были задействованы 12 человек личного состава и 2 единицы техники, - уточнили в пресс-службе ДЧС.