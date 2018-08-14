Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов, ночью +16. В Атырау также переменная облачность. Днем +34 градуса, ночью +23. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем +26, ночью +17 градусов выше нуля. В Актау без осадков. Днем +32, ночью +21.