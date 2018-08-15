Иллюстративное фото из архива "МГ" АО "Национальные информационные технологии" сообщило о продлении срока действия ключей ЭЦП, выпущенных на защищённых носителях. Теперь пользователи имеют возможность выпустить ключи ЭЦП наключевой информации, таких как удостоверение личности, eToken PRO 72K, JaCarta, Kaztoken, Akey (когда регистрационные свидетельства хранятся на внешнем защищённом носителе ключевой информации, защищённом пин-кодом),. Срок действия ключей ЭЦП(когда ключи и регистрационные свидетельства хранятся на персональном компьютере в виде файлов). Этот тип хранилища не является сертифицированным и не позволяет безопасно хранить закрытые ключи продолжительное время, отметили в НИТ. "Главная цель продления срока действия ключей ЭЦП – это удобство для граждан. Если ранее пользователям необходимо было каждый год перевыпускать ключи посредством личного кабинета или в филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", то на текущий момент необходимость перевыпуска и посещения филиалов госкорпорации будет возникать только раз в три года", – сообщили в НИТ. За 30, 15, 7 дней до истечения срока действия ключей ЭЦП на почтовый адрес пользователя (в случае если пользователь указал почтовый адрес при подаче заявки) поступает уведомление о необходимости перевыпуска.