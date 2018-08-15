Виктория полтора года назад узнала о своем онкологическом заболевании. С тех пор все деньги уходят на лекарства. У Виктории двое детей – старшей Беате шесть и младшей Полине четыре. Муж Валерий перебивается случайными заработками. На сенокосе в Дарьинске зарабатывает около двух тысяч тенге в день. Но этих денег едва хватает на самое необходимое. - У меня рак шейки матки четвертой степени. Лечение не дает положительного результата. Врачи говорят, что улучшений нет. Уже пошли метастазы. Мне делали облучение. Сейчас могут снова положить на операцию, - рассказывает Виктория. Женщина говорит, что ее мучают сильные боли, и она вынуждена принимать сильнодействующие обезболивающие лекарства. Уколы делать помогает владелица частного дома Ирина Черняева, которая живет с Викторией в одном дворе. Мать троих детей Ирина помогает чем может. Иногда даже денег за жилье не берет. - Она часто вызывает фельдшера. Медики приезжают и делают ей по пять уколов за раз. Бесплатно она получает только обезболивающие лекарства. Все остальные медикаменты Виктория покупает за свой счет, - говорит Ирина Черняева. В этом году Виктория Столбоушкина оформила инвалидность. У нее вторая группа. Пенсия составляет 43 тысячи тенге. Женщина просит добрых людей помочь собрать старшую дочь в школу. - Я буду рада любой помощи. Нужны продукты, вещи для детей. Если у кого-то есть дрова на зиму, буду очень благодарна, - говорит женщина.