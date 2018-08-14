Сотрудники управления по инспекции труда ЗКО провели профилактический рейд. Были проверены строительные организации, проводящие ремонт дорог. Выяснилось, что практически все подрядчики нарушают требования Трудового Кодекса. Один из объектов посещения – ремонтируемый участок по улице Курмангазы. Компания ТОО «Асарстройсервис» по условиям договора должна заасфальтировать более 3,8 км дорожного полотна. Порядка 1,5 км уже завершены. Государственные инспекторы сразу же выявили нарушения. - Дорожные рабочие трудятся без соответствующих договоров. Они не обеспечены спецодеждой. Подрядчики зачастую привлекают индивидуальных предпринимателей для проведения работ. А те не исполняют требования техники безопасности. Наш рейд – профилактический. Мы предупредим руководителей об ответственности. В случае повторных нарушений будем принимать меры, - сообщил заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов. Не лучше ситуация и на путепроводе в районе депо. Здесь подрядная организация ТОО "КА-Строй ЛТД» заканчивает работы по реконструкции моста. Но некоторые рабочие также не обеспечены спецодеждой. - Из-за несоблюдения техники безопасности возрастает риск получения травм. В этом году уже зарегистрировано 24 несчастных случая на производстве. Пострадали 24 человека, двое погибли. В ходе проверок мы выдали 151 предписание и привлекли к ответственности 33 человека, оштрафовав нарушителей на 5,3 млн тенге, - отметил Арман Туйгинбетов. Стоит отметить, что в 2017 году на производстве погибли 6 человек и 68 пострадали.