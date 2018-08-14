С начала года два человека погибли на производстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудники управления по инспекции труда ЗКО провели профилактический рейд. Были проверены строительные организации, проводящие ремонт дорог. Выяснилось, что практически все подрядчики нарушают требования Трудового Кодекса. Один из объектов посещения – ремонтируемый участок по улице Курмангазы. Компания ТОО «Асарстройсервис» по условиям договора должна заасфальтировать более 3,8 км дорожного полотна. Порядка 1,5 км уже завершены. Государственные инспекторы сразу же выявили нарушения. - Дорожные рабочие трудятся без соответствующих договоров. Они не обеспечены спецодеждой. Подрядчики зачастую привлекают индивидуальных предпринимателей для проведения работ. А те не исполняют требования техники безопасности. Наш рейд – профилактический. Мы предупредим руководителей об ответственности. В случае повторных нарушений будем принимать меры, - сообщил заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов. Не лучше ситуация и на путепроводе в районе депо. Здесь подрядная организация ТОО "КА-Строй ЛТД» заканчивает работы по реконструкции моста. Но некоторые рабочие также не обеспечены спецодеждой. - Из-за несоблюдения техники безопасности возрастает риск получения травм. В этом году уже зарегистрировано 24 несчастных случая на производстве. Пострадали 24 человека, двое погибли. В ходе проверок мы выдали 151 предписание и привлекли к ответственности 33 человека, оштрафовав нарушителей на 5,3 млн тенге, - отметил Арман Туйгинбетов. Стоит отметить, что в 2017 году на производстве погибли 6 человек и 68 пострадали. Руслан АЛИМОВ