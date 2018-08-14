Государственное учреждение обратилось в суд с иском к акционерному обществу о взыскании 3 миллионов тенге неустойки и штрафа в размере 320 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото

Выяснилось, что ответчик приобрел в Махамбетском районе земельный участок, цена которого по договору составляет свыше 5 миллионов тенге. В том же году АО выплатило лишь 2 миллиона тенге истцу.

- В свою очередь, истец выполнил свои обязательства, ответчик же нарушил договоренность и не выплатил истцу оставшиеся по договору 3 млн тенге. В соответствии со ст. 293 Гражданского Кодекса, в случае просрочки исполнения обязательств, должник обязан уплатить кредитору неустойку, - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области.

В части 4 ст. 47 Земельного Кодекса Республики Казахстан закреплено, что в случаях, когда покупатель, получивший земельный участок, не исполняет обязанности по его оплате в установленный договором срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного земельного участка или возврата его.

- Специализированным межрайонным экономическим судом Атырауской области с акционерного общества взыскано в доход государства 3 миллиона тенге, 320 тысяч тенге неустойки и государственная пошлина в размере 99 600 тенге. Решение суда не вступило в законную силу, - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области.