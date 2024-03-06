В каких сферах больше всего трудятся женщины в Казахстане

В Казахстане поживают 20 053 665 человек, 10 260 057 из которых - представительницы прекрасного пола. По данным статистов, в республике 4 370 715 женщин заняты в разных отраслях, это 48,3% от общего числа занятого населения. Если 3,4 миллиона женщин работают в найме, 940 тысяч являются самостоятельно занятыми.

В разрезе отраслей больше всего женщин трудится в сфере образования – 20% от всех занятых женщин, 19,6% – в оптовой и розничной торговле, 9,7% – в сельском хозяйстве, еще 9,6% в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения, в промышленности работают 7,8% трудящихся женщин.

Меньше всего женщин отмечено в сфере информации и связи – 1,6% от всех занятых работниц.