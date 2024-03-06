— Все дети были в сопровождении родителей и родственников. Ученики по заявлению законных представителей отсутствовали на занятиях по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья, — рассказали в управлении образования.

Авария произошла шестого марта на трассе Актобе — Астрахань. Близ села Сагашили в Мугалжарском районе при столкновении с другой машиной сгорел «Ларгус», 8 детей и взрослых которые в ней находились, погибли. Машина ехала из села Шубарши Темирского района в Актобе. В связи с произошедшим глава региона поручил ответственным лицам оказать всестороннюю помощь семьям погибшим, а также установить причину происшествия. Расследованием дела занимается областной департамент полиции. Заместитель руководителя управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова сообщила, что из четверых детей, которые погибли, двое были учащимися 4-го и 6-го классов Шубаршинской средней школы, 6-го класса школы ясли-сада и один ученик подготовительной группы Кенкиякской средней школы.