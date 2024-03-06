В связи с празднованием 8 марта ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать в этот день. На Наурыз центры не будут принимать граждан с 21 по 25 марта. При этом дежурные будут работать в субботу 9 и 25 марта до 13:00, сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан». К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся с 26 марта. Напомним, что ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни до 20:00, а по субботам до 13:00. Актуальные адреса дежурных центров можно посмотреть на официальной странице Госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.