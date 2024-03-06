Госинспекторы по карантину растений 26 января при проведении вторичного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции выявили тонну томатов из России. Овощи оказались заражены вирусом коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV). За ввоз на территорию Казахстана зараженной подкарантинной продукции инспектор оформил протокол по статье 400 КоАП. Все материалы дела были переданы в суд.

По решению суда 12 февраля получатель продукции был признан виновным. Ему назначен административный штраф в размере 77 532 тенге. Вся зараженная продукция была уничтожена. Зараженные томаты сожгли на специально предназначенной территории.

Уничтожение проходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли представители местных исполнительных органов, департамента экологии, руководитель Уральской городской территориальной инспекции, а также в присутствии собственника томатов.