На пленарном заседании парламента РК депутат мажилиса Ерлан Саиров предложил сформировать единовременную финансовую помощь для многодетных матерей, которых в стране по его данным насчитывается 543 тысячи.

— Медицинский факт: когда мать вынашивает ребенка, она тратит много кальция на его развитие и теряет собственные зубы. Потеря зубов является большой проблемой для всех 543 тысяч многодетных женщин. Все мы знаем, что цены на стоматологию в Казахстане зашкаливают. Поэтому в первую очередь необходимо сформировать единовременную финансовую выплату на восстановление зубов многодетным мамам, — сказал депутат.

Депутат подчеркнул, что благополучие матерей и детей является главным ресурсом страны. Он выразил мнение о необходимости действий со стороны государства для улучшения этой ситуации.

— В нашей стране существует пособие, выплачиваемое после рождения ребенка. Его размер составляет 140 тысяч тенге на 1-3 детей, 232 тысячи тенге - на четырех и более детей. Но это не компенсация женщине, а сумма по уходу за ребенком. Размер материнского капитала в России равен 639 тысячам рублей или 3 миллионам 195 тысячам тенге на первого ребенка, 883 тысячам рублей - это 7 миллионов тенге - на второго ребенка. Сравнится ли это с нашей компенсацией? Конечно, нет, — заключил депутат мажилиса Ерлан Саиров.