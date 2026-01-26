Компаниям и торговым точкам дали конкретные сроки на адаптацию и интеграцию систем.

В Казахстане официально утвердили поэтапный график внедрения Национального каталога товаров (НКТ) с учётом готовности бизнеса к переходу на новые цифровые требования, сообщили в Министерстве торговли и интеграции.

Согласно подписанному меморандуму между государственными органами и НПП «Атамекен», компаниям и торговым точкам дали конкретные сроки на адаптацию и интеграцию систем. Так, разные категории участников рынка должны подключиться к новому каталогу по следующему графику:

до 1 марта 2026 года — импортёры и отечественные товаропроизводители;

до 1 апреля 2026 года — крупные торговые сети;

до 1 июля 2026 года — субъекты малого и микропредпринимательства, включая магазины у дома.

При этом для обеспечения плавного перехода введён мораторий на санкции за работу без Национального каталога товаров. Это позволяет бизнесу закончить настройку систем и корректно интегрировать POS-терминалы без дополнительных рисков, отметили в ведомстве.

— Такой подход обеспечивает своевременную адаптацию процессов и минимизирует риски сбоев, связанных с одновременным запуском требований для всех участников рынка, — пояснили чиновники.

На сегодняшний день предприниматели уже зарегистрировали в каталоге почти 15 млн товарных позиций, добавили в министерстве.

Национальный каталог товаров представляет собой единый цифровой реестр, где каждой товарной позиции присваивается уникальный код NTIN для отслеживания пути продукта от производителя до конечного покупателя. Он станет обязательным инструментом для всех участников товарооборота — от крупных сетей до розничных точек и маркетплейсов.