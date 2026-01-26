Согласно данным РГП «Казгидромет», 27 января в Уральске сохранятся низкие температуры. Осадков не предвидится, однако ночью и утром возможен туман.

  • Температура ночью: до -29°C.

  • Температура днем: -18…-20°C.

В Атырау будет наблюдаться переменная облачность, но существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 1–6 м/с.

  • Температура ночью: -17…-19°C (по области до -22°C).

  • Температура днем: -10…-12°C.

Жителям Актау стоит быть осторожными на дорогах. Несмотря на менее суровые морозы, в ночные часы здесь прогнозируется снег и образование гололёда.

  • Температура ночью: -10…-12°C.

  • Температура днем: -5…-7°C.

В Актобе сохранится стабильная морозная погода без осадков. День будет ясным, но холодным.

  • Температура ночью: -26…-28°C.

  • Температура днем: -17…-19°C.