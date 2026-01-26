Согласно данным РГП «Казгидромет», 27 января в Уральске сохранятся низкие температуры. Осадков не предвидится, однако ночью и утром возможен туман.
Температура ночью: до -29°C.
Температура днем: -18…-20°C.
В Атырау будет наблюдаться переменная облачность, но существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 1–6 м/с.
Температура ночью: -17…-19°C (по области до -22°C).
Температура днем: -10…-12°C.
Жителям Актау стоит быть осторожными на дорогах. Несмотря на менее суровые морозы, в ночные часы здесь прогнозируется снег и образование гололёда.
Температура ночью: -10…-12°C.
Температура днем: -5…-7°C.
В Актобе сохранится стабильная морозная погода без осадков. День будет ясным, но холодным.
Температура ночью: -26…-28°C.
Температура днем: -17…-19°C.