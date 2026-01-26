Инцидент произошел в октябре 2025 года.

К журналисту Михаилу Козачкову обратилась жительница Уральска, которая сообщила, что её сына избили сверстники. При этом подростки сняли процесс на видео и распространили в соцсетях. На кадрах видно, как мальчика в синей куртке в безлюдном месте избивают двое парней. Удары наносятся по лицу. В конце видео мальчик просит не бить его.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что инцидент произошел в октябре 2025 года. Возбуждено уголовное дело.

В городском отделе образования уточнили, что в средней школе № 17 до данного инцидента факты буллинга, психологического либо иного давления в отношении пострадавшего подростка зафиксированы не были.

— Администрация школы своевременно не проинформировала отдел образования о произошедшем. В связи с этим приказом городского отдела образования директор средней школы № 17 освобожден от занимаемой должности. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 435 КоАП РК, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также в адрес городского отдела образования вынесено представление по факту несообщения о противоправных действиях, совершенных несовершеннолетними.