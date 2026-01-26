Президент Казахстана провёл совещание в Генеральной прокуратуре, где акцентировал внимание на верховенстве закона, цифровизации органов правопорядка и усилении борьбы с киберпреступностью.

Глава государства подчеркнул, что в основе государственной политики должны оставаться верховенство закона и строгий порядок, отметив важную роль органов прокуратуры, передает пресс-служба Акорды.

Президент также обратил внимание на несистемную цифровизацию правоохранительных органов и неэффективное расходование бюджетных средств. Он поручил правительству провести анализ всех внедрённых цифровых решений и выстроить единую цифровую экосистему для силовых структур.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на проблеме киберпреступности, подчеркнув низкий уровень раскрываемости онлайн-мошенничеств.

— Раскрывается лишь каждое пятое преступление, связанное с онлайн-мошенничествами. Нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью, — отметил президент.

Глава государства также указал на актуальность защиты персональных данных граждан, необходимость полной цифровизации в сфере регулирования миграции и усиления работы по противодействию распространения деструктивного контента в информационном пространстве.

В завершение Токаев подчеркнул, что патриотизм должен выражаться не в лозунгах, а в ответственности и созидательных делах, и предостерёг от любых проявлений беспорядка и беззакония.

В совещании приняли участие генеральный прокурор Берик Асылов, заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, помощник президента Куанышбек Есекеев и министр внутренних дел Ержан Саденов.