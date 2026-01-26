Основные средства выделят на самые загруженные и приоритетные дороги.

В акимате ЗКО сообщили, что в 2026 году планируется отремонтировать 18,6 километров автомобильных дорог областного значения. На эти работы предусмотрено около 8,9 миллиарда тенге.

Ремонт проведут на следующих участках:

· дорога Бурлин – Аксай – Жымпиты (68–139 км),

· дорога Чапаево – Жангала – Сайхин (130–191 км),

· капитальный ремонт дороги Барбастау – Акжайык – Индер (93–145 км).

Также в 2026 году запланировано строительство новых дорог в сёлах Бисен и Хан-Ордасы Бокеординского района, а также внутрипоселковых дорог в селе Пугачёво Бурлинского района. Вместе с тем планируется реконструкция внутрипоселковых дорог в сёлах Кушанкуль, Казталовка и Жалпактал Казталовского района.

В этом году основной объём дорожных работ будет сосредоточен в Теректинском, Бурлинском, Акжайыкском, Казталовском и Бокеординском районах. В этих районах ремонт ведётся по наиболее приоритетным направлениям.

Напомним, что реализация проекта по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги республиканского значения Уральск-Атырау на данный момент приостановлена из-за дефицита средств в бюджете.