Присяжные заседатели путем голосования назначили Анатолию Марченко 2 года и 6 месяцев ограничения свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в специализированном межрайонном уголовном суде, дело 21-летнего Анатолия Марченко было передано в суд по части 4 статьи 120 УК РК "Изнасилование малолетней".
– Для начала разберем статьи. Сатья 120 УК РК "Изнасилование" и статья 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". В первом случае - это половое сношение в естественной форме. Во втором - лесбиянство, мужеложство и другие действия в неестественной форме. Но и то, и другое совершается с применением насилия, угрозой такового или с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Что такое насилие или угроза его применения - понятно. Беспомощное состояние - это когда потерпевшая не может оказать сопротивление в силу определенных причин. Это в том числе и малолетний возраст - до 14 лет. В этом случае важно, чтобы преступник знал о возрасте. Какое наказание за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего? Санкция резко ужесточена в прошлом году.
Наказание - 20 лет лишения свободы (максимально возможное по годам) или пожизненное лишение свободы. Если 20 лет, то еще и пожизненно лишается права работать с детьми. Это особо тяжкие преступления. Статья 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" - э
то преступление средней тяжести. Санкция до 5 лет ограничения свободы или лишения свободы. Это добровольное половое сношение с лицом, которому нет 16 лет.
Как правило, это имеет место между молодыми людьми, которые "встречаются", - сообщили в суде.
Согласно обвинительному акту, Анатолий Марченко
не применял насилие, но воспользовался малолетним возрастом потерпевшей, с которой был ранее знаком, и совершил с ней половое сношение в естественной форме.
– Поскольку это особо тяжкое преступление, подсудимый вправе просить, чтобы дело рассмотрели присяжные. По ходатайству Марченко дело рассмотрено судом присяжных. Перед присяжными были поставлены вопросы, на которые они дают ответы. Решение принимается большинством голосов. Дело рассматривали 10 присяжных: 7 женщин и 3 мужчин, председательствовал один судья. У каждого по одному голосу. Согласно вердикту присяжных подсудимый не знал, что потерпевшей нет 14 лет, имело место добровольное половое сношение. Исходя из вердикта присяжных, дело было переквалифицировано на статью 122 УК РК. Закон запрещает судье оказывать воздействие на принятие присяжными решения. Всё решается голосованием. Как и кто из присяжных голосовал за эти решения, суд разглашать не вправе. Это тайна совещательной комнаты.
Более подробно писать об обстоятельствах дела тоже нельзя, дело рассматривалось в закрытом режиме, - пояснили в СМУСе.
Стоит отметить, что приговор на сегодняшний день в законную силу не вступил. В случае его обжалования суд апелляционной инстанции проверит законность принятого решения.
Напомним, присяжные заседатели назначили 21-летнему Анатолию Марченко наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин заявила, что не согласна
с приговором и направила официальное письмо в прокуратуру ЗКО.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.