Руководство клуба из Нур-Султана переживает из-за результатов первого контрольного матча сезона. «Барыс» уступил усть-каменогорскому «Торпедо» со счетом 1:2, хотя, по данным Бетон.Казахстан
, букмекеры были уверены в победе представителя КХЛ.
Михайлис недоволен
Счет в матче против «Торпедо» открыл Егор Петухов, однако больше в этой встрече «Барыс» забросить не сумел. Во втором периоде в большинстве счет сравнял Александр Мерескин, а заключительном игровом отрезке Александр Архипов принес победу «Торпедо». Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис остался очень недовольным результатом спарринга. Он заявил, что его подопечные играли плохо в средней зоне, а также неважно действовали в обороне. По словам Михайлиса, не все игроки «Барыса» провели полноценную подготовку – ряд легионеров вышли на лед лишь за три дня до игры с «Торпедо».
Отметим, что «Барыс» так поздно провел первый контрольный матч из-за того, что в Казахстане в начале августа вновь ввели карантин. Из-за этого клуб из Нур-Султана не проводил матчи и ждал, когда ограничительные меры будут отменены.
Юрий Михайлис также заявил, что его команда далека от оптимальной формы, хотя чемпионат КХЛ стартует через десять дней. Однако он сообщил, что успеет подготовить команду к старту сезона.
Последние трансферы. Стоит ли ждать Бойда?
В августе «Барыс» объявил о том, что нападающий Михаил Рахманов расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Ранее он вернулся в систему клуба из Нур-Султана и даже подписал однолетний контракт с «Номадом», который является фарм-клубом «Барыса». Однако в составе новой команды Рахманов так и не успел сыграть ни одного матча. Ожидается, что Рахманов продолжит карьеру в «Сарыарке».
Тем временем, защитник Кирилл Полохов принял квалификационное предложение «Барыса». 22-летний воспитанник карагандинского хоккея согласился подписать двустороннее соглашение, рассчитанное на два года. В минувшем сезоне Полохов уже играл за «Барыс», в составе этой команды он провел восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Также Кирилл выступал за «Номанд», где отметился четырьмя очками в сорока одной встрече.
Также неизвестна судьба нападающего сборной Казахстана Дастина Бойда. Ранее хоккеист отклонил очень хорошее предложение от титулованного российского клуба. В СМИ сообщают, что Бойд хотел бы провести больше времени с семьей, для чего останется в Канаде до зимы. По поводу предложения «Барыса» Бойду – оно было, однако Дастин отказался продлевать контакт, срок которого истек в конце апреля. Возможно, это связано с выплатой бонусов и премий по контракту. Бойд в прошлом сезоне набрал двадцать очков в пятидесяти одной встрече за «Барыс».