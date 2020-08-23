Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в регионе продолжается акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Акция началась 1 июня, и на сегодняшний день жители региона добровольно сдали в полицию 42 единицы огнестрельного оружия, среди которых 5 нарезных и 37 гладкоствольных, а также 3607 единиц боеприпасов. – Стражи порядка напоминают, что лица, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Более того, им предусмотрена выплата от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, техническое соответствие которого определит специальная комиссия. На выплату вознаграждения республиканским бюджетом выделено в общей сложности свыше 2,5 млн тенге. По всем возникшим вопросам граждане могут обратиться, позвонив по номерам телефонов: 98-23-23,. 98-21-55, 98-22-05, - добавили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.