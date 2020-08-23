Фото с сайта altaynews.kz Как сообщили в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", документ, удостоверяющий личность и паспорт с истекшим сроком пользования может обернуться административным штрафом. – Просим казахстанцев проверять сроки действия своих паспортов и удостоверений личностей, заранее планируя посещение в центр обслуживания населения. Для получения паспорта и удостоверения личности, если это не первичное документирование, достаточно прийти в любой ЦОН, вне зависимости от места прописки и проживания и подать заявление на оформление новых документов. В Казахстане можно без привязки к месту жительства оформить документы в случаях перемены Ф.И.О., порчи документов, утери и истечения срока действия документов. А людям, достигшим 16-летнего возраста, то есть получающим документ впервые, услуга оказывается в ЦОНе по месту прописки, - сообщили в ЦОНе. Стоит отметить, что свое посещение ЦОНа нужно заранее бронировать. Сделать это можно тремя способами: позвонив в колл-центр 1414, на сайте электронного правительства egov.kz или с помощью телеграм - бот EgovKzBot2.0. – В случае, если у вас появилась необходимость ускорить процесс получения документов, то оформление удостоверения личности может оказываться ускоренно за два рабочих дня, не считая дня оформления. Для этого вам необходимо заранее уведомить сотрудника миграционной службы при подаче заявления, - пояснили в пресс-службе ЦОНа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.