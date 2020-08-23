Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, по итогам оперативно-профилактических мероприятий «Anti-Fraud» было выявлено 12 правонарушений в сфере информатизации и связи. – Так, по статье 190 УК РК "Интернет мошенничество" было выявлено 7 преступлений, один факт по статье 311 УК РК "Распространение порноматериалов", два факта по статье 399 УК РК "Незаконные изготовление, производство, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации", два факта по статье 208 УК РК "Неправомерное завладение информацией". На учет полицейские поставили 11 человек, - рассказали в полиции. 18 августа в городской отдел полиции №4 обратился актюбинец, который рассказал, что у него украли сотовый телефон марки "Самсунг". Сотрудники криминальной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, установили и задержали жителя города Актобе. Он, находясь в гостях у потерпевшего, тайно похитил сотовый телефон, с помощью которого через приложение «Каспи КЗ» подобрал пароль и перевел денежные средства на сумму 325 тысяч тенге на свою карту. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.