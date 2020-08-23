По данным РГП "Казгидромет", 24 августа в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 27 градусов тепла, ночью +11. В Атырау синоптики прогнозируют дожди. Днем +29, ночью +19. В Актобе облачно, ожидается погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 25 градусов выше нуля, ночью +11. В Актау дождь, днем +25, ночью +11. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.