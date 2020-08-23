Список включает в себя информацию о том, разрешён ли въезд в страну, нужно ли сдавать ПЦР-тест, выдают ли государства учебные визы и возобновлены ли авиарейсы, передает Informburo.kz.Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru
В МИД РК составили для казахстанских студентов таблицу с требованиями, которые предъявляют иностранные государства при въезде.
- Наши дипломаты за рубежом установили связь с каждым университетом и министерствами образования в странах своего нахождения. Мы выясняем предлагаемый формат обучения, правила заезда и выезда в ту или иную страну и другие вопросы, касающиеся обучения иностранных студентов. Штаб подготовил информационную таблицу с требованиями зарубежных учебных заведений для наших студентов за рубежом, - говорится в сообщении.В МИД отметили, что таблицу будут периодически обновлять. С дополнительными вопросами можно обратиться в оперативный штаб ведомства по номерам: 8 (7172) 72-00-46, 72-00-47, 72-05-49, адрес электронной почты [email protected].